Marcin Szpakowski gra w Kielcach w III lidze

Marcin Szpakowski we Wrocławiu uznawany był za jeden z większych talentów. W Akademii Śląska Wrocław został wicemistrzem Polski juniorów, potem zadebiutował w ekstraklasie. Uczestniczył w treningach pierwszej drużyny, ale Vitezslav Lavicka nie dawał mu wielu szans do gry. Regularnie za to występował w II-ligowych rezerwach WKS-u.

Kontrakt Szpakowskiego wygasał w czerwcu i młodzieżowiec nie zdecydował się go przedłużyć. Przeniósł się zimą do I-ligowej Koronie Kielce, w której - jak się wydawało - będzie miał więcej szans na grę.

Na razie jednak nastolatek nie gra w I lidze. Nie zanotował nawet debiutu, a tuż po jego przyjściu Korona zmieniła trenera. Macieja Bartoszka najpierw tymczasowo zastąpił Kamil Kuzera, a w poprzednim tygodniu kontrakt podpisał Dominik Nowak, były szkoleniowiec Miedzi Legnica. Spekuluje się, że nowym dyrektorem sportowym ma zostać Paweł Golański.