Marcel Zylla piłkarzem Śląska Wrocław. Kontrakt na cztery lata został już podpisany (Śląsk Wrocław transfery lato 2020)

W Bawarii od zawsze uważany był za duży talent. Grał w reprezentacjach Niemiec od U15 po U18. Potem dał się namówić na grę dla kraju z którego pochodzą jego rodzice i przyjął powołanie do reprezentacji Polski do lat 19. Następnie wraz z kadrą U20 Jacka Magiery wystąpił na mistrzostwach świata do lat 20, organizowanych przez Polskę. W spotkaniu z Tahiti strzelił gola oraz zanotował asystę.

Choć w młodzieżowych zespołach Bayernu strzelał wiele bramek i był zapraszany na treningi z pierwszą drużyną, to nigdy w niej nie zadebiutował. To przykład zawodnika, który - przynajmniej do tej pory - nie poradził sobie z płynnym przejściem z piłki młodzieżowej do seniorskiej. Od 1 lipca był do wzięcia za darmo, ponieważ Bayern nie przedłużył z nim kontraktu.