Manchester City - Chelsea na żywo finał Ligi Mistrzów [29.05. Gdzie oglądać? TV, ONLINE, STREAMING ZA DARMO]

Piotr Świerczewski, były gracz Premier League, podkreśla jednak, że "The Blues" potrafili już w tej edycji Champions League wyeliminować faworytów (choćby Real Madryt), a do tego utarli nosa Manchesterowi City w końcówce sezonu w lidze angielskiej, więc z całą pewnością nie będą skazani na porażkę.

- Ludziom wydaje się, że awans do finału Ligi Mistrzów to łatwa sprawa. Udało nam się to, dzięki pracy wykonanej przez zawodników przez ostatnie cztery, pięć lat. Każdego dnia byli konsekwentni w działaniu i to jest niesamowite - powiedział Pep Guardiola.

Finał Ligi Mistrzów - jaki kanał?

Gdzie można obejrzeć transmisję finału Ligi Mistrzów Manchester City - Chelsea w telewizji? Mecz będzie na żywo dostępny Polsacie Sport Premium 1 oraz w TVP 1.

Manchester City - Chelsea online stream

Mecz Manchester City - Chelsea będzie można oglądać również w Internecie. Finał z Porto będzie dostępny na platformie ipla.tv oraz na stronie sport.tvp.pl, a a także w aplikacji mobilnej TVP Sport.