Mamy nowego komendanta Straży Miejskiej we Wrocławiu. Dotychczasowy, Zbigniew Słysz, przeszedł na emeryturę

31 lipca po trzynastu latach pełnienia obowiązków na stanowisku komendanta Straży Miejskiej Wrocławia Zbigniew Słysz pożegnał się ze swoimi współpracownikami. Nowym komendantem został jego dotychczasowy zastępca Piotr Kościelny, który tak pożegnał swojego szefa:

"Był to długi i wymagający okres w trakcie którego Zbigniew Słysz musiał stawić czoła oczekiwaniom z wielu stron. Wykonywał powierzone mu zadania, modernizował jednostkę, dostosowując ją do aktualnych potrzeb wciąż rozwijającego się Wrocławia. (...) W tym czasie powstał Oddział Ochrony Środowiska, Patrole Rowerowe, Animal Patrol, wyposażono formację w samochody i specjalistyczny sprzęt, elektroniczny system monitoringu, drony, nową siedzibę jednostki oraz uruchomiono posterunek całodobowy w Rynku. Braliśmy czynny udział w zabezpieczeniach obchodów świąt narodowych, uroczystości i jubileuszy. Organizowaliśmy akcje charytatywne, spotkania z mieszkańcami, a szczególnie z dziećmi, konkursy edukacyjno- sportowe, dbaliśmy o seniorów, promowaliśmy prawidłowe nawyki od wielu lat ucząc pierwszej pomocy oraz jak dbać o środowisko i nasze miasto. Integrowaliśmy strażników ze społecznością osiedli, walczyliśmy z wszechobecnym hejtem, jednym słowem działaliśmy na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Za to wszystko dziękujemy panie Komendancie i życzymy powodzenia i satysfakcji z nowych wyzwań".