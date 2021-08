„Mam we Wrocławiu przyjaciół. Więc do niego wracam.” - rozmowa z Grahamem Mastertonem

Wybrał Pan horror jako gatunek literacki. A może… było na odwrót? Może to horror wybrał Pana na przedstawiciela gatunku?

Zacząłem od czytania horrorów i to już w wieku ośmiu lat. Szczególnie ukochałem sobie Edgara Allana Poe. Zaczytywałem się w jego historiach. Wtedy też zacząłem pisać własne, które potem czytałem kolegom, w szkole, podczas przerw. Wokół nas jest tyle strasznych historii. A ja nigdy nie stroniłem od dosłownych opisów. Można więc powiedzieć, że moje historie są próbą oswojenia strachu. Pomagam innym oswoić ich lęki.

No właśnie, odnośnie do rzeczywistości. Przecież jest Pan także dziennikarzem.

Kiedy moi rodzice się przeprowadzili, a ja zmieniłem szkołę, Szekspir przestał być dla mnie atrakcyjny. Suzan, Jennifer i inne dziewczyny stały się o wiele ciekawsze niż nauka. Pewnego dnia dyrektor wezwał mnie do siebie, by zauważyć, że nie przykładam się do lekcji. „Lepiej odejdź” – powiedział. Więc odszedłem i przez jakiś czas pracowałem w sklepie z warzywami. Do tej pory umiem ładnie zapakować pomidory. Zostałem nawet kierownikiem warzywniaka, ale nie kręciła mnie kariera sprzedawcy warzyw. Łut szczęścia sprawił, że lokalna gazeta szukała reportera - praktykanta, którym zostałem mając lat siedemnaście. Wtedy właśnie napatrzyłem się na horrory z życia wzięte. Najgorszy widok, jaki pamiętam to mężczyzna, którego pociąg przeciął na pół. I mimo to, wciąż był przytomny! Rozmawiał z lekarzami z pogotowia, uśmiechał się, żartował. Jego mózg jeszcze nie zanotował tego, co się stało. Pamiętam, że wtedy pomyślałem, że sam nie wymyśliłbym takiej historii. A ona przecież była prawdziwa.