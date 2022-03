Małgorzata Tracz - jak wygląda aktywność w Sejmie posłanki? Sprawdź przygotowane statystyki

Kim jest Małgorzata Tracz?

wiek: 36

wykształcenie: wyższe

Małgorzata Tracz urodzona w 1985 r. w Bolesławcu. Uzyskała licencjat ze stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Wrocławskim. Na tej samej uczelni uzyskała tytuł magistra z filologii polskiej. Następnie była prowadzącą zajęcia na tej uczelni. Prowadziła również galerię sztuki, pracowała w korporacji, a także organizowała szkolenia.

Angażowała się w ogólnopolskie i lokalne inicjatywy ekologiczne oraz społeczne. Jest współzałożycielką Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie “Trampolina” oraz członkinią rady programowej Kongresu Kobiet.

W latach 2006-2009 była aktywistką Stowarzyszenia Młoda Socjaldemokracja. W 2014 r. dołączyła do partii Zieloni. W tym samym roku została członkinią rady krajowej tej partii. W 2015 r. została wybrana na przewodniczącą partii. W imieniu swojej partii zgłosiła akces do Koalicji Europejskiej, zawiązanej na wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. Następnie razem z tym ugrupowaniem dołączyła do Koalicji Obywatelskiej. W 2019 r. z ramienia KO uzyskała mandat poselski do Sejmu. Po wyborach została wiceprzewodniczącą klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.