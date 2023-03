Magazyn śledczy Anity Gargas zajął się mieszkaniami komunalnymi w Jeleniej Górze

Ile może wynosić czynsz w mieszkaniu socjalnym o powierzchni 15 metrów kwadratowych? W Jeleniej Górze to ponad 400 złotych. Dodajmy, że w mieszkaniu nie ma toalety i ogrzewania.

Magazyn śledczy Anity Gargas zajął się skandalem związanym z przydziałami przez jeleniogórskie władze mieszkań komunalnych. Te miały trafiać m.in. do partnerów, czy dzieci jeleniogórskich urzędników.

- Jedyne co mi przychodzi do głowy to nepotyzm. Na takie lokale jest bardzo długi okres oczekiwania - mówi w programie Anna Szydłowska, adwokat.

Co więcej władze Jeleniej Góry nie korzystają także z rządowych programów, które pomogłyby w budowie nowych mieszkań.

- Gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie do budowy nowych budynków komunalnych, a to wynosi do 80 proc. - wyjaśnia Piotr Uściński, wiceminister rozwoju i technologii.

Kliknij i zobacz: Magazyn śledczy Anity Gargas i mieszkania w Jeleniej Górze