Maciej Musiałowski aktor kupił piękny pałac pod Wrocławiem. Zdradził nam swoje plany!

Pałac w Domanicach - jego remont, to praca na całe lata

Pałac w Domanicach pierwotnie został wybudowany na skarpie, nad doliną rzeki Bystrzycy, jako gotycki zamek obronny. Później, podobnie jak wiele tego typu budowli, wielokrotnie przebudowywany. Od XVIII wieku funkcjonuje jako pałac o robiącej wrażenie powierzchni ponad 5000 m.kw. Dodatkowo wokół rezydencji jest ponad 3,5 hektarowy park, a do pałacu prowadzi kamienny most nad fosą. Budowla wygląda iście bajkowo.

Maciej Musiałowski kupił pałac w Domanicach, w pobliżu Zalewu Mietkowskiego - tutaj znajduje się ten zabytek

- Los i jakieś niezwykłe duchy chciały, żebym przyjechał, tutaj, do tego zamku – mówi Gazecie Wrocławskiej Maciej Musiałowski, który w 2023 roku został nowym właścicielem pałacu. - Od kilkunastu lat oglądałem różne zabytkowe nieruchomości i bardzo zależało mi na tym, żeby właśnie w takim miejscu zacząć swoje życie, mieć swój nowy dom – dodaje znany aktor.

Do Domanic z jednej strony trafił przypadkiem, ale z drugiej artysta pochodzący z Warszawy, dzięki rodzinie, od wielu lat jest związany z Dolnym Śląskiem. Jak przyznaje, jako dziecko, niemal każde wakacje spędzał w Świdnicy.

Dolny Śląsk ma szczególne miejsce w jego sercu

- Jestem też związany z Wrocławiem, bo byłem przez dwa lata na etacie w teatrze Capitol – przypomina Maciej Musiałowski i dodaje, że Dolny Śląsk ma szczególne miejsce w jego sercu. - Co ciekawe samą transakcję kupna zamku dogadałem z jego poprzednim właścicielem w Portugalii, a została sfinalizowana na przełomie 2022 i 2023 roku.

Jak aktor zapewnia w rozmowie z Gazetą Wrocławską, że czuje się już jak Dolnoślązak i Domaniczanin. Trzy tygodnie temu zorganizował już pierwsze spotkanie dla mieszkańców i znajomych na pałacowym dziedzińcu. Przyszło kilkaset osób, których urzekła energia i chęć do działania Maćka, bo większość zwraca się już do niego po imieniu i widać, że nowy „pan na zamku”, którym został 29-latek budzi powszechną sympatię. Aktor zorganizował dla mieszkańców piknik przy współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich „Syringa” z Domanic i podczas tej uroczystości ogłosił wszystkim swoje plany na najbliższy czas.

Przyznaje, że do tego czasu czeka go sporo pracy, m.in. przy naprawie ogrodzenia terenu i uprzątnięciu zapuszczonego przez lata przypałacowego parku. Maciej Musiałowski wyjaśnia w rozmowie z nami, że remont samego budynku to praca na lata, jednak przyznaje, że w zagospodarowanej i nieźle utrzymanej części budynku, gdzie jest m.in. łazienka, można już mieszkać i z pewnością będzie tu spędzał sporo czasu.