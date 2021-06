Luxon LED zainstaluje w zakładach CIECH Soda Polska 14 tys. energooszczędnych opraw oświetleniowych

Luxon LED zaoferował najkorzystniejsze rozwiązanie pod kątem efektywności energetycznej i wziął na siebie odpowiedzialność za efekt energetyczny.

- Wymiana opraw oświetleniowych jest elementem systematycznego zmniejszania, w ujęciu rocznym, ilości energii potrzebnej do funkcjonowania naszych zakładów. Nasze ambitne plany w obszarze dekarbonizacji to także zwiększanie efektywności energetycznej i zmniejszanie dzięki temu globalnych emisji CO2. Wymiana ponad 14 tys. opraw oświetleniowych to tylko jedna z kilkudziesięciu inicjatyw podejmowanych w tym celu przez CIECH – mówi Jarosław Ptaszyński, Prezes Zarządu CIECH Soda Polska.