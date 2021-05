Loteria dla zaszczepionych przeciw Covid-19. Do wygrania milion złotych

Zatrzymanie Ramana Pratasiewicza. Puciła: Będę kolejną osobą, którą reżim sprowadzi na Białoruś

- My już nie możemy milczeć. Wszystko co nam pozostaje, to minuta krzyku - mówiła na poniedziałkowej konferencji prasowej Jana Shostak, polsko-białoruska aktywistka. - My wiemy, że musimy teraz wysyłać sygnał pomocy SOS. Koniec milczenia- mówiła. - Cała wspólnota europejska musi stanąć murem za Pratasiewiczem, któremu grozi kara śmierci- skomentował Robert Biedroń i dodał, że reżim Łukaszenki jest ostatnim reżimem Europy.