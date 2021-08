Lista przebojów - światowe hity - Twoja muzyka YouTube na dziś - notowanie 7.08.2021

Rewolucja w podatkach i sk艂adkach zdrowotnych. Kto skorzysta, kto straci - etat, samozatrudnienie, emerytura, dzia艂alno艣膰: 7.08.2021

Minister finans贸w Tadeusz Ko艣ci艅ski poinformowa艂, 偶e projekt ustawy podatkowej, kt贸ra ma by膰 cz臋艣ci膮 Polskiego 艁adu jest ju偶 gotowy. G艂贸wne za艂o偶enia to zwi臋kszenie kwoty wolnej w PIT z 8 tys. z艂 do 30 tys. z艂 oraz podniesienie drugiego progu podatkowego (32 proc. podatku) do 120 tys. z艂. Te zmiany s膮 akurat korzystne praktycznie dla wszystkich podatnik贸w. Ale jednocze艣nie ma nast膮pi膰 zmiana dotycz膮ca sk艂adki na ubezpieczenie zdrowotne 鈥 przestanie ona by膰 odliczana od podatku i podwy偶szona do 9 proc. dochodu. To sprawia, 偶e dla wielu podatnik贸w obni偶ka podatk贸w oznacza w praktyce zwi臋kszenie danin publicznych.