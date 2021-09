Lista przebojów - światowe hity - Twoja muzyka YouTube na dziś - notowanie 5.09.2021

Rewolucja w 500 plus: 4.09.2021. Rz膮d ju偶 zdecydowa艂: dla kogo 12 tys. a dla kogo 400 z艂. Od kiedy, w got贸wce? Znamy szczeg贸艂y

Pewne, bo rz膮d przyj膮艂 projekt ustawy i skierowa艂 go do Sejmu, a ten akt prawny przewiduje, i偶 nowe przywileje dla rodzin z dzie膰mi wejd膮 w 偶ycie od pocz膮tku nowego - 2022 roku. Zasadniczo dodatkowe wsparcie, popularnie okre艣lane mianem nowego 500 plus, dotyczy rodzin na drugie i kolejne dzieci. Jednak "pierwsze" 500 plus na pocz膮tku co do zasady te偶 nie obejmowa艂o pierwszego dziecka. A poza tym ustawa przewiduje te偶 dodatkow膮 pomoc dla rodzin maj膮cych jedno dziecko w wieku do trzech lat. Oto szczeg贸艂y.