Lista przebojów - światowe hity - Twoja muzyka YouTube na dziś - notowanie 26.07.2021

NOWE WA呕NE! Dobry Start po zmianach. Szybki wniosek o 300 z艂 dla ucznia by dosta膰 pieni膮dze ju偶 w wakacje. Jak to zrobi膰 - sprawd藕: 26.07.2021

Po raz kolejny uczniowie mog膮 liczy膰 na wyprawk臋 szkoln膮 przed nowym rokiem szkolnym - w ramach programu "Dobry Start" popularnie nazywanym 300 plus. W tej edycji programu nast膮pi艂y jednak zmiany. Co trzeba wiedzie膰, by szybko z艂o偶y膰 wniosek - a mo偶liwe jest to od 1 lipca - i dosta膰 pieni膮dze do dyspozycji jeszcze przed pocz膮tkiem nowego roku szkolnego?