Lista przebojów - światowe hity - Twoja muzyka YouTube na dziś - notowanie 22.08.2021

NOWE Gdzie jecha膰, 偶eby nie zbankrutowa膰? Gdzie na wakacje w 2021 roku? Por贸wnujemy ceny w popularnych krajach europejskich i na 艣wiecie 22.08

Sprawdzamy ile trzeba wyda膰 na wakacje w 2021 roku w popularnych krajach europejskich oraz w Polsce. Sprawd藕 ile trzeba wyda膰 na nocleg 偶ywno艣膰 oraz dojazd w tym roku. Sprawdzili艣my popularne szlaki wakacyjne, najch臋tniej odwiedzane przez turyst贸w z Polski. Polacy je偶d偶膮 na zagraniczne wakacje wsz臋dzie: do wielu kraj贸w europejskich, do Afryki 鈥 ale nie tylko do Egiptu czy Tunezji, bo nawet do RPA, tak偶e do Azji 鈥 Turcja owszem, ale te偶 Chiny i Nepal, rzadziej do Ameryki Po艂udniowej, lecz przecie偶 tak偶e do Nowej Zelandii, kt贸ra, jak wiemy, jest dalej ni偶 Australia. Na popularno艣膰 zagranicznych podr贸偶y wp艂ywaj膮 zarobki Polak贸w i moda na wyjazdy do ciekawych, przewa偶nie ciep艂ych, kraj贸w.