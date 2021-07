Lista przebojów - światowe hity - Twoja muzyka YouTube na dziś - notowanie 2.07.2021

NOWE Planujesz kupno nowego auta? Teraz d艂ugo na nie poczekasz i mo偶esz zap艂aci膰 dro偶ej. Na jakiej marki najd艂u偶ej i dlaczego: 2.07.2021

Najpierw pandemia doprowadzi艂a do zastoju na rynku, a teraz po艣rednio jest przyczyn膮, 偶e nowe auta szybko znikaj膮 z salon贸w, a fabryki nie nad膮偶aj膮 z produkcj膮. To oznacza, 偶e trzeba na odbi贸r kupionego samochodu poczeka膰 nawet kilka miesi臋cy, a je艣li od艂o偶ymy zakup do czasu gdy b臋dzie mo偶na zap艂aci膰 i wyjecha膰 z salonu, to mo偶e nas to sporo kosztowa膰; zazwyczaj gdy poda偶 nie nad膮偶a za popytem, ko艅czy si臋 to podnoszeniem cen przez producent贸w lub sprzedawc贸w-po艣rednik贸w. Jakie marki nowych samochod贸w w Polsce ka偶膮 sobie w najbli偶szym czasie czeka膰 na odbi贸r w salonie najd艂u偶ej?