Liga Konferencji: Śląsk Wrocław - Hapoel Beer Szewa. Mecz bez faworyta. Śląsk powalczy o zaliczkę na własnym stadionie

Śląsk Wrocław - Hapoel Beer Szewa. Liga Konferencji UEFA

Śląsk Wrocław do tej pory wyeliminował wicemistrza Estonii Paide Linnameeskond (2:1 na wyjeździe i 2:0 u siebie) i zdobywcę pucharu Armenii Ararat Erywań (4:2 na wyjeździe i 3:3 u siebie). W III rundzie stanie w szranki ze znacznie poważniejszym i przede wszystkim ogranym w Europie przeciwnikiem.

Hapoel Beer Szewa to nie jest anonimowy klub dla osób interesujących się piłką nieco bardziej, niż wybranie się raz na jakiś czas na stadion lub zobaczenie meczu reprezentacji albo Ligi Mistrzów w telewizji. Wystarczy już jednak orientować się w rozgrywkach Ligi Europy, by wiedzieć, z kim WKS będzie miał do czynienia.

Hapoel Beer Szewa na przestrzeni ostatnich pięciu lat aż trzykrotnie meldował się w fazie grupowej tych rozgrywek. Raz udało im się nawet awansować do 1/16 finału (sezon 2016/17), mimo że w tej fazie mierzyli się z Interem Mediolan, Southampton i Spartą Praga.