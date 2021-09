Leszek Możdżer ustępuje z funkcji dyrektora artystycznego festiwalu Jazz nad Odrą

Niedzielny (19 września) koncert festiwalu Jazz nad Odrą będzie koncertem pożegnalnym Możdżera.

Razem z Leszkiem Możdżerem odchodzi Krzysztof Maj, dyrektor Strefy Kultury Wrocław, który namówił Leszka Możdżera na przyjęcie funkcji dyrektora artystycznego JnO i razem z nim - przez ostatnie 7 lat - rozwijał ten festiwal.

Jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie przyczyną rezygnacji obu panów był ich coraz mniejszy wpływ na dalszy rozwój festiwalu.

Możdżer był szefem artystycznym Jazzu na Odrą przez siedem edycji.

- Leszek Możdżer nagrywał płyty z najwybitniejszymi polskimi muzykami jazzowymi: Tomaszem Stańką (Pożegnanie z Marią), Januszem Muniakiem (One And Four), Michałem Urbaniakiem (Live In Holy City), Piotrem Wojtasikiem (Lonely City i Quest z Billym Harperem oraz Hope z Dave’em Liebmanem), Adamem Pierończykiem (Live In Sofia i 19-9-1999), Henrykiem Miśkiewiczem (Ja nie chcę spać), Anną Marią Jopek (m.in. Bosa, Barefoot, Upojenie, Farat). Nagrywał też ze Zbigniewem Preisnerem (m.in. przy Requiem dla mojego przyjaciela oraz 10 łatwych utworach na fortepian). Od lat współpracuje również z mieszkającym w Los Angeles Janem Kaczmarkiem (nagrania dla wytwórni 20th Century Fox oraz Mira Max)– wliczając w to nagranie nagrodzonej Oscarem muzyki do Finding Neverland.

Możdżer koncertował i nagrywał też z międzynarodowymi gwiazdami takimi jak : David Friesen, Pat Metheny, Arthur Blythe, Buster Williams, Billy Harper, Joe Lovano, Archi Shepp, David Liebman, Charles Fox, Lester Bowie, David Gilmour, Marcus Miller, John Scofield, Steve Swallow, Eddi Daniels, Tan Dun. Pianista najpełniej odnajduje się w projektach solowych i autorskiego trio z Larsem Danielssonem i Zoharem Fresco. Do chwili obecnej Leszek Możdżer nagrał ponad 100 albumów, w tym wiele pod własnym nazwiskiem - czytamy w biogramie Możdżera na jego stronie internetowej.