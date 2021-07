Legnica. Śmiertelnie potrącił 7-latkę na pasach i uciekł z miejsca wypadku. Jest akt oskarżenia Klaudia Korfanty

Emil M. w styczniu tego roku na ul. Chojnowskiej w Legnicy śmiertelnie potrącił 7-letnią dziewczynkę. Do zdarzenia doszło na przejściu dla pieszych. Mężczyzna nie zatrzymał się, nie udzielił poszkodowanej pomocy i uciekł z miejsca zdarzenia. Do sądu trafił właśnie akt oskarżenia. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów.