Legia Warszawa - Śląsk Wrocław 84:72. Jamel Morris nie do zatrzymania [PLAY OFF, WYNIK 22.04.2021, Energa Basket Liga]

Legia Warszawa - Śląsk Wrocław 84:72 [PLAY OFF, WYNIK 22.04.2021, Energa Basket Liga]

Legia - Śląsk PLAY OFF 2021. Wrocławianie fatalnie weszli w mecz i już po niespełna pięciu minutach przegrywali 6:18. Legia od początku celnie rzucała za trzy i to był klucz do wypracowania takiej przewagi. Na szczęście WKS dość szybko się pozbierał i zaczął systematycznie odrabiać straty. Po celnym osobistym Mccauley'a, rywalom zostały już tylko dwa oczka więcej (20:18), lecz kwartę trójką zakończył Morris.

Chociaż początek drugiej kwarty znów należał do Legii, to jednak potem do głosu doszedł WKS, który miał najlepszy okres w tym meczu. Z wyniku 20:29 wyszedł na prowadzenia 35:34, a na początku drugiej połowy udało się zdobyć nawet sześć punktów więcej niż rywale (42:36). To było jednak na tyle. Potem do głosu doszła Legia, która była w o wiele lepszej formie rzutowej i szybko odskakiwała ekipie Oliviera Vidina. WKS miał jeszcze jeden zryw. Gdyby Jovanović trafił na cztery minuty przed końcem, to do odrobienia zostałyby tylko cztery punkty. Nie udało się jednak, a zespół z Warszawy już do końca kontrolował wydarzenia wygrywając 84:72.