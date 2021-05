Ledwo stojąc na nogach „opiekowała się” dziećmi

Mundurowi zostali wezwani w środowy wieczór (12 maja) do jednej z kamienic nieopodal Placu Grunwaldzkiego we Wrocławiu. Poinformowano ich, że dwójka dzieci pozostaje tam pod opieką pijanej matki. We wskazanym mieszkaniu zastali 4-letniego chłopca i 9-letnią dziewczynkę, oraz ich kompletnie pijaną matkę.

Funkcjonariusze od razu po wejściu do mieszkania, wyczuli od kobiety silną woń alkoholu. Miała ona problemy z utrzymaniem równowagi i wypowiadaniem się. Badanie przeprowadzone przez policjantów wykazało blisko 3 promile alkoholu w jej organizmie – relacjonuje aspirant sztabowy Łukasz Dutkowiak z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu .

Kobietę zatrzymano i przewieziono do Wrocławskiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym. Dzieci przekazano pracownikom jednej z placówek opiekuńczych.

Teraz policjanci wyjaśniają okoliczności tej sprawy. Jeżeli okaże się, że nietrzeźwa mama swoim zachowaniem stworzyła zagrożenie dla ich życia lub zdrowia, może jej grozić kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.