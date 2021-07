Lawina upadłości wśród wrocławian. Zobacz, czy tobie też to grozi

Tylko od stycznia do czerwca 2021 r. liczba zadłużonych wrocławian, którzy, nie będąc w stanie spłacać swoich zobowiązań, wystąpili do sądu o ogłoszenie upadłości sądowej, sięgnęła już blisko 180.

Na całym Dolnym Śląsku w tym roku przybyło ponad 660 bankrutów. To dwukrotnie więcej niż jeszcze rok, czy dwa lata temu. Jak się szacuje w całym kraju - tylko w tym roku - upadłość może ogłosić nawet 18 tysięcy osób.

Z danych rejestru dłużników BIG InfoMonitor oraz BIK, do których zajrzeliśmy wynika, że bankom i innym wierzycielom tegoroczni bankruci winni są co najmniej 689 mln zł, z czego rekordzista - ponad 8 mln zł. Licząc od 2015 roku., kiedy to przepisy umożliwiły upadłość konsumencką, długi wszystkich „upadłych” przekroczyły już 5,1 mld złotych.

Bankrutują nie tylko biedni

W finansowe tarapaty wpadają zarówno bogaci jak i biedni, tu nie ma reguły. Choć do niedawna wśród osób trafiających do rejestrów dłużników przeważały kobiety, to jednak w ostatnim czasie szala przechyliła się na stronę mężczyzn. Przyczyny pogrążania się bywają bardzo różne, często nie do końca zawinione przez dłużników, ale mechanizm napędzający tę lawinę jest bardzo podobny: niepłacenie czynszów, rachunków, czy zaprzestanie spłacania kredytów i pożyczek.