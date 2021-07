Lato się rozkręca. Przed nami upalne dni i tropikalne noce [PROGNOZA POGODY]

Oto prognoza pogody na ten tydzień (13-18 lipca 2021 r.) przygotowana przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Wtorek, 13 lipca

Słoneczny i spokojny, w zachodniej połowie kraju bez opadów. Burze głównie na północnym wschodzie, z opadami do 20 mm. Temperatura maksymalna od 28 st. C na północnym zachodzie do 32 st. C na południu. Nad morzem i w rejonach podgórskich mamy dziś od 25°C do 28°C.

Środa, 14 lipca

Burzowo będzie na południu, wschodzie i w centrum kraju - tam wystąpią lokalnie ulewy i grad, a porywy wiatru dochodzić będą do 80 km/h. Temperatura w całej Polsce powyżej 30 st. C.

Czwartek, 15 lipca

Na termometrach zobaczymy od 28 st. C na zachodzie kraju do 33 st. C na południowym wschodzie. Nieco chłodniej będzie nad morzem i w dolinach górskich - od 26 do 28 st. C.