Lato nie sprzyja wirusowi, ale jesienią Covid znów może się nam dać we znaki

Zdążyliśmy nieco odsapnąć po trzech falach epidemii koronawirusa, a już pojawiają się ostrzeżenia, że być może jesienią czeka nas czwarta odsłona epidemii. Myśli Pan, że to będzie trwało w nieskończoność?

Nie, to nie tak - myślę, że w tym wypadku to wnioskowanie jest pochodną głębszej wiedzy o koronawirusach. Są zwolennicy takiej tezy (sam też tego nie wykluczam), że wzorem SARS-CoV-1 (tego z 2002 roku) może się zdarzyć, że obecna epidemia SARS-CoV-2 również wygaśnie w dość gwałtowny sposób. Jednak z drugiej strony, patrząc na liczbę nowych wariantów wirusa, które ujawniły się od początku trwania pandemii, nie jestem już taki spokojny. Podejrzewam, że teraz, latem epidemia przygaśnie. To jest zrozumiałe ze względów epidemiologiczno-klimatyczno-środowiskowych. Pora jest taka, że więcej przebywamy na powietrzu - wirus nie ma teraz korzystnych warunków, bo on się rozprzestrzenia drogą kropelkową w powietrzu. A powietrze jest suche, temperatury są wyższe niż w czasie kulminacji epidemii, w związku z czym on ma gorsze warunki do rozprzestrzeniania się. Do tego dochodzą intensywne promieniowanie ultrafioletowe i rozgrzane powierzchnie, a to czynniki, które ułatwiają zabicie wirusa i utrudniają mu replikowanie się, czyli namnażanie. Krótko mówiąc, nie ma warunków do replikacji takiej, jak w warunkach jesienno-zimowych. Pojawia się za to nieco inny problem: mamy tak zwane ekspozycje wakacyjne, które zapewne zaowocują zakażeniami (być może skąpoobjawowymi) jeszcze do późnego lata. W tym czasie epidemia będzie przebiegała pełzająco, a więc będziemy mieli po 200-1000 zachorowań. Choć, patrząc na Wielką Brytanię, to wcale nie byłbym taki spokojny i pewny, bo widzę, że tamtejsze rozluźnienie, choć o wiele bardziej ostrożne aniżeli w Polsce, nie zapobiegło wzrostowi przypadków, który od kilku dni obserwujemy. Wszyscy to tłumaczą inwazją indyjskiego wariantu Delta. Weźmy też pod uwagę, że wakacje są czasem, w którym ludzie intensywnie migrują, przemieszczają się, panuje większa swoboda kontaktów. To może i u nas przynieść wzrost liczby zachorowań - daj Boże, żeby były one jak najbardziej skąpoobjawowymi. Choć i to nie powinno nas uspokajać, bo jeśli nie widzimy objawów zakażenia wirusowego, pobliżu, nie zapobiegamy jego rozprzestrzenianiu się. Pewnie taki wzrost wydarzy się gdzieś na przełomie sierpnia i września. Nie musi to być tak duża fala, jaką obserwowaliśmy rok temu, ale - niestety - spodziewam się tego. Tu musimy sobie zadać jedno ważne pytanie: czy do tego czasu zdążymy w większym stopniu uodpornić społeczeństwo? Może być trudno, zwłaszcza że szczepionki obecnie stosowane mają nieco ograniczoną skuteczność wobec nowego wariantu Delta rozprzestrzeniającego się w Indiach i Wietnamie.