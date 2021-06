Latające psy w Parku Południowym. Zobacz niesamowite zdjęcia

Podczas Zawodów Latających Psów we wrocławskim Parku Południowym motywem przewodnim jest dogfrisbee, a kluczową konkurencją - freestyle, czyli pokazy w stylu wolnym, będące popisem artyzmu, szybkości, zwinności i skoczności czworonożnych zawodników. Do Wrocławia w tym roku zjechało 150 uczestników z całej Polski ze swoimi dwunożnymi opiekunami.

Zawody w Parku Południowym są pierwszymi z serii czterech weekendów w parkach Poznania, Wrocławia, Sopotu oraz Warszawy. - Kluczem naszych spotkań jest właśnie frisbee, latający obiekt pożądania psów – mówi nam Dariusz Radomski, organizator imprezy we wrocławskim Parku Południowym. - Konkurencja wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, bo to właśnie frisbee jest motywem przewodnim zawodów latających psów, a najważniejszą konkurencją i zarazem najbardziej widowiskową jest freestyle, czyli pokazy w stylu wolnym do muzyki - wyjaśnia.

Wrocławska edycja imprezy to Mistrzostwa Polski będące kwalifikacjami do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. - Co prawda z powodu pandemii zabrakło uczestników z Czech czy Słowacji, którzy chętnie przyjeżdżają do Wrocławia, ale dopisali zawodnicy z całego kraju. W tym roku mamy 150 uczestników - podkreśla Dariusz Radomski. Widzowie mogą uczestniczyć w organizowanych podczas zawodów warsztatach dogfrisbee. W punktach konsultacyjnych dyżurują eksperci - lekarze weterynarii.