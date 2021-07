Łamanie praw człowieka i obywatela zarzuca władzom Wrocławia Rzecznik Praw Obywatelskich i wzywa Jacka Sutryka do naprawy błędów

- W moim przekonaniu to na Gminie Wrocław spoczywa obowiązek doprowadzenia do niezwłocznego uregulowania sytuacji prawnej nieruchomości oraz właścicieli lokali w celu zapobieżenia dalszego łamania praw człowieka i obywatela w tym zakresie - pisze do Jacka Sutryka Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar

Paweł Relikowski