Kyiv Basket – siła ze wschodu. Ukraińscy goście na Memoriale Adama Wójcika

ALBA Cup IV Memoriał Adama Wójcika będzie przedsmakiem nowego sezonu, który dla Śląska Wrocław zapowiada się na najbardziej ekscytujący od lat – WKS czekają podróże od Kazania w Rosji po Badalonę w Hiszpanii.

Żeby dobrze przygotować się do ligi i EuroCupu, podopieczni Petara Mijovicia zmierzą się z mocnymi zagranicznymi przeciwnikami, czyli czeskim BK Opava oraz ukraińskim Kyiv-Basket. Klub ze stolicy Ukrainy powstał na początku lat dziewięćdziesiątych, by następnie w 1998 roku zniknąć z koszykarskiej mapy na prawie 20 lat. W 2017 roku Pszczółki przywrócono do życia (a z kolei istnieć przestał BC Kijów – czyli popularne Wilki) i dość szybko wypracowały one medale ukraińskiej SuperLigi.

W minionym sezonie Kyiv-Basket grał także w FIBA Europe Cup, gdzie dotarł do 1/8 finału i został także zaproszony do udziału w najbliższej edycji rozgrywek. Trenerem ukraińskiego zespołu jest Ainārs Bagatskis, który w trakcie swojej zawodniczej kariery kilkukrotnie miał okazję rywalizować ze śp. Adamem Wójcikiem. Bagatskis dwa lata (1998-2000) występował w polskiej lidze w barwach drużyn z Bytomia i Pruszkowa. W 1999 roku wziął nawet udział w Meczu Gwiazd PLK i został wybrany najlepszym zagranicznym debiutantem ligi.