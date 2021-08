Kwarantanna dla zaszczepionych, jeśli na covid zachoruje domownik? Przepisy są jasne, gorzej z ich stosowaniem

Około połowa dorosłych Polaków jest zaszczepiona przeciw covid-19. Obok siebie mogą pracować lub mieszkać pod jednym dachem osoby po przyjęciu preparatu oraz takie, które są jeszcze przed szczepieniem. Do czasu, gdy nie było szczepionek, w przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem u jednej osoby, na kwarantannę byli kierowani wszyscy, którzy mieli kontakt z zakażonym. Wraz z rosnącą liczbą zaszczepionych powstały przepisy wskazujące, że w razie wykrycia zakażenia u jednej osoby, ludzie zaszczepieni nie są kierowani na kwarantannę.

Szczepieni powinni mieć przywileje

Takie rozwiązanie z naukowego punktu widzenia jest uzasadnione. - Większość osób w pełni zaszczepionych obiema dawkami lub w przypadku szczepionki Johnson and Johnson jedną, po dwóch tygodniach od zaszczepienia uzyskuje odporność przed zachorowaniem, ale nie przed zakażeniem. Są także badania pokazujące czy osoby w pełni zaszczepione replikują wirusa i czy ten wirus może być rozprzestrzeniany do otoczenia. Wyniki kilku takich badań wskazują, że około 90 procent osób zaszczepionych nie rozsiewa wirusa. Ale część rozsiewa - bo wirus po zakażeniu replikuje się - jednak zwykle w małej dawce i szanse, że taka osoba zakażona zakazi kogoś innego są niewielkie - wyjaśnia prof. Egbert Piasecki z wrocławskiego Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN. Naukowiec uważa, że osoby zaszczepione powinny mieć wyraźnie mniej restrykcji: - Np. powinien być zniesiony obowiązek noszenia maseczek w pomieszczeniach dla takich osób, szczególnie gdy są tam wyłącznie osoby zaszczepione. To samo dotyczy kwarantanny, bo szansa, że zaszczepieni będą stanowić zagrożenie, jest znikoma i koszt społeczno-gospodarczy jest mniejszy niż utrzymywanie restrykcji - przekonuje prof. Piasecki.