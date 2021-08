Kupujmy w małych sklepikach, póki nie wyginęły jak dinozaury

Biżuteria, ubrania, wino, piwo, soki i słodycze – jak w każdym sklepie, tak i w tym wszystko to znajdziemy na półkach. Jednak tu, jak rzadko gdzie obowiązują bardzo restrykcyjne zasady, jeśli chodzi o dobór towarów. – W sklepie Ślężańskim mamy wyłącznie rzeczy wyprodukowane pod Ślężą, a więc pochodzące z gminy Sobótka i z ościennych, które należą do masywu. Na pewno nie kupi pan tu niczego z Chin – uśmiecha się Piotr Grudziński, współwłaściciel niewielkiego sklepiku przy rynku w Sobótce.

Nie samym zyskiem żyje człowiek...

Z czysto ekonomicznego punktu widzenia takie przedsięwzięcia wydają się mało rozsądne – w końcu zwykle liczyć się tylko zysk. Pan Piotr przyznaje, że istotnie – nie jest to najbardziej dochodowy biznes na świecie. Ale prowadzi go razem z żoną z innych powodów. – Ludzie, którzy podejmują się otwierania takich interesów (nie mówię tylko o nas, ale też o winiarniach, browarach, manufakturach czy producentach rolnych, którzy starają się wytwarzać coś w sposób naturalny) bardziej robią to z pasji i powołania niż z biznesowych pobudek – przyznaje. – Gdyby cały ten czas poświęcić na czysty biznes, można by zarobić więcej. Ale nam chodzi o zachowanie rozsądku, znalezienie złotego środka w szczęśliwym życiu i robienie przy okazji czegoś dla lokalnej społeczności. To nasz świadomy wybór – podkreśla.

Jak mówi, im dłużej sklep działa, tym bardziej wszystko zaczyna się to opłacać, bo ludzie doceniają to, że tu ważne są lokalność, lojalność i niepowtarzalność. Ale to w takich miejscach powstają też więzi inne niż tylko handlowe. Ten mały sklepik pełni też funkcję informacji turystycznej, miejsca spotkań, skarbnicy pomysłów itd.

– Sklepów i producentów rolnych są setki. Podobnie jak towarów na półkach wielkich marketów. Ale systematycznie rośnie grupa ludzi, która wybiera świadomie. I to głównie oni przychodzą do miejsc takich, jak nasze – tłumaczy.

Właściciele czujnie przyglądają się miejscowym producentom, tworząc z nimi jeden organizm działający na potrzeby lokalnej społeczności. Jedni sprzedają tu coś, by dotrzeć do nowych klientów, których dużą część stanowią turyści, inni dywersyfikują rynki zbytu swoich miodów, serów, czy ubrań z symbolem Ślęży. Ale są i tacy, którzy wcześniej nie sprzedawali tego, co wytworzyli, bo nie mają firmy. Dzięki lokalnym więzom porozumieli się i mogą zarabiać na tym, co wyprodukowali.

– Dzięki takim dobrosąsiedzkim więzom mamy też lokalną grupę sąsiedzką, która walutę zamieniła na produkty czy usługi. Wymieniamy się więc różnymi dobrami, a więc np. ja coś zrobię dla ciebie, ty – dla mnie. Funkcjonuje również tak zwany bank przysług, w ramach którego ktoś, kto ma np. dużo kiszonek i wymienia się z kimś innym na jego miody – opowiada Piotr Grudziński. I wszyscy pilnują, by ktoś spoza ich terenu nie próbował wpuścić na rynek jakiejś pozaślężańskiej podróbki.