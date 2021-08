Kultowy wrocławski "Ogórek" jak nowy. Zobacz jak teraz wygląda [ZDJĘCIA, FILM]

Autobus z historią

Popularny wrocławski Jelcz 043 stał mniej więcej od końca lat 80. w zajezdni przy ul. Grabiszyńskiej. Przez ten czas ktoś zdążył wymontować z niego silnik. Wykorzystany został dopiero w 2010 roku, podczas wystawy "Solidarny Wrocław". Dwa lata później działacze Centrum Historii Zajezdnia postanowili zaopiekować się autobusem i zaczęli szukać właściciela. Nikt się do niego nie przyznawał - nie było go w księgach MPK, a "Solidarność" nic nie wiedziała na temat tego konkretnego egzemplarza. Jednak 3 lata temu siły Zajezdni, NSZZ "Solidarności", MPK, Jelcza i Politechniki połączyły się w jednym celu - odrestaurowania klasycznego autobusu. Zdołali zgromadzić odpowiednie środki, a wyniki ich pracy możemy podziwiać teraz.

Szukanie części w całej Polsce

Odnowienie niemalże 40-letniego autobusu nie należało do najłatwiejszych. Karoseria wymagała gruntownego remontu. Ogórek otrzymał jasną, cukierkową czerwień. Jest to jeden z niewielu elementów, który został "wyprodukowany" w czasach dzisiejszych - chociaż należy zaznaczyć, że użyto do tego technologii, która wówczas obowiązywała.