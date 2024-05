Kultowy klub w centrum Wrocławia zamyka się po 17 latach. Tu odbywały się regularne salsoteki

Klub Antidotum istniał na wrocławskiej scenie klubowej od 2007 roku. Przez ten czas odbyła się tam niezliczona liczba imprez z muzyką dance i klubową. Miejsce słynęło m.in. z salsotek, gdzie co piątek do czerwoności parkiet rozgrzewali tancerze salsy.

"Chcemy poinformować, że Klub Antidotum zamyka swoje drzwi na dobre! Antidotum jest miejscem, gdzie wspólnie z Wami - Klubowiczami bawiliśmy się celebrując ważne chwile i uroczystości. U Nas właśnie poznało się wiele par, które do tej pory tworzą wspaniałe związki i rodziny i przyjaźnie. Dzięki naszej całej ekipie, w tym barmanów - Antidotum jest miejscem gdzie można było omówić wszelkie troski a problemy "zostawić" za drzwiami lokalu, aby o nich zapomnieć chociaż na chwilę. Chcemy się pożegnać z uśmiechem, radością i muzyką z którą gościliśmy Was co weekend" – przekazuje w swoim komunikacie klub Antidotum.