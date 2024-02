Kulisy Dolnośląskiej Gali Sportu. Impreza we Wrocławiu, laureaci z Dubaju

SPORTOWIEC ROKU 2023 na Dolnym Śląsku. Hubert Hurkacz Sportowcem Roku, a Bożena Karkut - Trenerem Roku. To najważniejsze rozstrzygnięcia 71. Plebiscytu Sportowego Gazety Wrocławskiej.

Sportowiec Roku 2023. Kulisy Dolnośląskiej Gali Sportu. Ponad 200 gości ze świata sportu, polityki i biznesu

Tegoroczna gala to była podróż. Dosłownie i w przenośni. Przede wszystkim zmieniliśmy lokalizację finału Plebiscytu Gazety Wrocławskiej na Najlepszego Sportowca i Trenera Roku. Pierwszy raz gościliśmy w Q Hotelu na Bielanach, który okazał się nowoczesną, funkcjonalną przestrzenią, skrojoną jakby pod nas. Lokalizacja podobała się nie tylko nam, ale i gościom.

Los chciał, że większość naszych laureatów nie mogła osobiście pojawić się na gali. Zgrupowania, wyjazdy, zawody - taki los sportowca. Każdy pamiętał jednak o tym, aby chociaż w krótkim nagraniu kilka słów skierować do naszych gości. Zwycięzca Hubert Hurkacz i drugi Adrian Meronk przesyłali pozdrowienia z Dubaju. Trener Marek Rożej w tle miał piękny pejzaż z Teneryfy. Oliwia Jabłońska dziękowała za głosy z Australii, a Kornelia Fiedkiewicz - z Wielkiej Brytanii, gdzie od 1,5 roku trenuje i studiuje. Mieliśmy więc u stóp cały świat można powiedzieć...

Najczęściej na scenę wychodził w piątkowy wieczór trener Grzegorz Widanka (Juvenia Wrocław). Odbierał nagrodę za siebie (IV miejsce wśród trenerów), za Kornelię Fiedkiewicz (VI wśród sportowców), a wcześniej na scenę wypchnęła go Alicja Tchórz, bo trzeba było przejąć dyplom za imprezę roku dla pływackiego Memoriału Marka Petrusewicza. Alicja w tym roku była także w naszej kapitule, ale wyłączyliśmy ją z głosowania w tej kategorii - żeby było jasne. Natomiast żałujemy, że nie wyszła na scenę, bo w niebieskiej sukni wyglądała zjawiskowo. No ale musimy przyznać, że tego dnia w Q Hotelu mogło z nią rywalizować wiele pań, a już z pewnością Natalia Czerwonka. Nasza wicemistrzyni olimpijska z Soczi przywiozła ze zgrupowania w Tomaszowie Mazowieckim Hannę Mazur, która odebrała wyróżnienie dla Odkrycia Roku. Natalia nie wyklucza, że za kilka lat mogłaby współprowadzić naszą galę... Trzymamy za słowo! A Hania? Bystra, rezolutna dziewczyna. Do tego utalentowana. Będziemy mieli z niej jeszcze pociechę.

My rozliczamy tylko za sukcesy

Męska część widowni nie mogła opuścić wzroku, gdy na scenie pojawiły się szczypiornistki KGHM-u MKS-u Zagłębia Lubin, czyli nasza Drużyna Roku. Wyglądały świetnie, błyszczała - na niebiesko - trenerka Bożena Karkut. Lecz my rozliczamy tylko za sukcesy, a one - w poprzednim sezonie - wygrały 28 na 28 ligowych meczów. Nie dają sobie zwyczajnie w kaszę dmuchać, co udowodniła zresztą przy mikrofonie Karolina Kochaniak-Sala. Gdy jeden z prowadzących oddała jej mikrofon i zasugerował, że ma swobodę wypowiedzi i nawet może zdradzić jakiś kulinarny przepis, ona bez namysłu odrzekła, że gotowaniem to zajmuje się jej mąż. Zebrała za to zasłużone brawa, zwłaszcza od piękniejszej części publiki.

Indywidualnie Kochaniak-Sala zajęła X miejsce. Nagrodę wręczył jej nasz góral z Karpacza, saneczkarz Mateusz Sochowicz. Marynarka, dżinsy, sportowy styl, pewność siebie. Fajny z niego gość. No i wiecie co - może nie będzie kończył jeszcze kariery, bo ma obiecane, że uda się w Niemczech specjalnie dla niego zbudować sanki. Nie będzie więc już jeździł na używanym sprzęcie. Trzymamy za niego kciuki. To 13. zawodnik ostatnich mistrzostw świata. Z kraju bez saneczkowego toru!

W imieniu Erika Expósito (IV miejsce) i trenera Jacka Magiery (V miejsce) nagrodę odbierał dyrektor sportowy Śląska Wrocław David Balda. Na galę przyszedł ze swoją rodziną i wyglądali naprawdę uroczo. Do jego stolika - z premedytacją - oddelegowaliśmy red. Janasa by wyciągnął z Czecha, co tam się da. Tym razem jednak niewiele chciał mówić.

Chłopaki z Dubaju

Po raz pierwszy nasz plebiscyt wygrał tenisista. Możemy teraz zdradzić, że Hubert Hurkacz - po podliczeniu punktów - zdeklasował rywali. Drugie miejsce zajął golfista Adrian Meronk, czyli średnia wzrostu na podium była wysoka. W Q Hotelu reprezentowali ich Zofia i Krzysztof Hurkaczowie oraz Joanna i Andrzej Meronkowie. Dumni rodzice - po wręczeniu nagród - długo siedzieli przy wspólnym stole i rozmawiali przy lampce wina. Jak się okazało, ich synowie - gdy my rozdawaliśmy statuetki - rozgrywali w Dubaju partyjkę golfa, bo się przyjaźnią. Adrian jedzie jednak zaraz na turniej do Arabii Saudyjskiej, a Hubert dziś zaczyna zawody w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Dzięki temu, że obaj się spotkali, mamy wspólne zdjęcie laureatów.

Hurkacz to gwiazda światowego formatu. Umówić się z nim na wywiad, to jak umówić się z papieżem, bo - co przyznał jego ojciec - rzadko bywa we Wrocławiu. Niemniej jednak, korzystając z dobrodziejstw współczesnej technologii, udało nam się przed galą chwilę porozmawiać ze Sportowcem Roku 2023 na Dolnym Śląsku. Pytaliśmy m.in. o to, co wyżej stawia: Wielki Szlem czy igrzyska... Przyznał, że trochę częściej śni mu się jednak wygrana w jakimś wielkoszlemowym turnieju.

Wspominaliśmy już o Drużynie Roku - tam mieliśmy cztery przedstawicielki i panią trener, za to w komplecie stawiła się drużyna Urzędu Marszałkowskiego, panowie marszałkowie: Cezary Przybylski, Krzysztof Maj, Marcin Krzyżanowski oraz Tymoteusz Myrda. To właśnie Samorząd Województwa Dolnośląskiego był jak zawsze współorganizatorem naszej gali i fundatorem nagród finansowych. Sportowiec Roku otrzymał 10 tys. zł, a trener - 5 tys. zł.

Niezbyt często zdarza się też, by w jednym miejscu było tylu byłych, świetnych sportowców. Nagrodę za Karolinę Romańczyk odbierała Renata Mauer-Różańska. Mocny był peleton kolarski - przy wspólnym stole usiedli: Jan Jankiewicz, Jan Brzeźny i Henryk Charucki. Dobrą formę zaprezentował trener Józef Lisowski, który otoczony był przez swoich byłych podopiecznych: Roberta Maćkowiaka, Łukasza Krawczuka, Marka Plawgę czy Marcina Marciniszyna. Na moment wpadł też Adrian Kostera, który trwa w wyzwaniu 365 Triathlon. Zostało mu już mniej niż 100 dni i nie odpuszcza. Zresztą prosto z Q Hotelu pojechał... pobiegać. Byli też przedstawiciele miasta: Piotr Mazur i Przemysław Gałecki. Z ostatniego stolika wszystkim uważnie przyglądał się prezes Dolnośląskiego Związku Piłki Siatkowej Wojciech Rozdolski, który odebrał nagrodę za Aleksandra Śliwkę. Pan prezes wciąż szuka sojuszników w budowie Dolnośląskiego Centrum Siatkówki. Może przed wyborami coś uda mu się wskórać w tej sprawie...

Mocną reprezentację moglibyśmy wystawić też na pomoście. Zjawili się bracia Chleboszowie - Mirosław i Włodzimierz, a także Mariusz Jędra. Okazuje się, że były prezes Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów szykuje się do nowej roli - będzie kandydował na burmistrza Sobótki.

Widanka z Widenką

Wieczór zakończyliśmy wspólnym zdjęciem Grzegorza Widanki i Grzegorza Widenki. Nie, to nie jest pomyłka. Ten pierwszy to trener pływackiej Juvenii Wrocław, drugi - dyrektor zarządzający Polska Press. Zresztą przyznał, że ilekroć wzywaliśmy na scenę szkoleniowca, to i on się podrywał z krzesła na chwilę. Jak widać - jedna literka robi różnicę.

Oczywiście nie byłoby naszej gali bez partnerów 71. Plebiscytu Gazety Wrocławskiej na Sportowca i Trenera Roku. Dziękujemy: Samorządowi Województwa Dolnośląskiego, partnerom głównym - Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Invest Park oraz Volvo V-Motors (salon przy ul. Brücknera), Aquaparkowi Wrocław (Partner Wspierający), a także firmom: Chemeko-System, Lotto, Klimza oraz Arkop Deweloper.

71. Plebiscyt Gazety Wrocławskiej na Sportowca i Trenera Roku - WYNIKI

Sportowcy:

1. Hubert Hurkacz (tenis, Wrocław),

2. Adrian Meronk (golf, Wrocław),

3. Erik Expósito (piłka nożna, Śląsk Wrocław),

4. Aleksander Śliwka (siatkówka, Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle/Jawor),

5. Dominika Sztandera (pływanie, MKS Juvenia Wrocław),

6. Kornelia Fiedkiewicz (pływanie, MKS Juvenia Wrocław),

7. Oliwia Jabłońska (pływanie, WZSN Start Wrocław),

8. Liliana Lewińska (gimnastyka artystyczna, UKS Kopernik Wrocław),

9. Karolina Romańczyk (strzelecko, WKS Śląsk Wrocław),

10. Karolina Kochaniak-Sala (piłka ręczna, KGHM MKS Zagłębie Lubin).

Trenerzy:

1. Bożena Karkut (piłka ręczna, KGHM MKS Zagłębie Lubin),

2. Marek Rożej (lekkoatletyka, AZS AWF Wrocław, trener Natalii Kaczmarek),

3. Krystyna Leśkiewicz-Lewińska (gimnastyka artystyczna, UKS Kopernik Wrocław, trenerka Liliany Lewińskiej),

4. Grzegorz Widanka (pływanie, MKS Juvenia Wrocław),

5. Jacek Magiera (piłka nożna, Śląsk Wrocław). Drużyna Roku 2023

KGHM MKS Zagłębie Lubin (piłka ręczna) Odkrycie Roku 2023

Hanna Mazur (łyżwiarstwo szybkie, UKS Orlica Duszniki-Zdrój) Impreza Roku 2023

- XXXIV Memoriał Marka Petrusewicza

- Gala bokserska na Tarczyński Arenie (Usyk - Dubois). Nagroda Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest Park

Fundacja Everest i Bieg Firmowy.

Sportowiec Roku 2023 - Dolnośląska Gala Sportu

