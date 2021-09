Ktoś próbował porwać dziewczynkę spod szkoły? "Doszło do nieporozumienia"

AKTUALIZACJA

Dziewczynka, która miała zostać porwana, została przesłuchana. Rodzice przekazali, że "doszło do nieporozumienia", a domniemanym sprawcą jest rodzic z klasy dziewczynki, który chciał ją podwieźć do szkoły. Ośmiolatka go nie poznała i uciekła.

"W wyniku podjętych czynności ustalono, że do pierwotnie zgłoszonego przestępstwa nie doszło. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy" - powiedziała aspirant sztabowy Monika Kaleta z dolnośląskiej policji.

***

Do zdarzenia miało dojść w piątek (10 września) rano. Policjanci z Sycowa wyjątkowo enigmatycznie opowiadali o tej sprawie.

"Doszło do zmuszenia 8-letniej dziewczynki do określonego zachowania. Trwają działania prowadzone pod nadzorem prokuratury, i na tę chwilę tylko tyle możemy powiedzieć w tej sprawie" - przekazała nam w piątek Justyna Tomaszewska z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy.

Mężczyzna, który chciał porwać dziewczynkę poruszał się osobową toyotą.