Która szczepionka jest najlepsza? Oto, czym szczepili się znani wrocławianie

Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson? Która szczepionka na koronawirusa jest najlepsza? Ilu ekspertów, tyle opinii. - Najważniejsze, by po prostu się zaszczepić. Każda z tych szczepionek daje szansę na uniknięcie zakażenia albo przynajmniej lżejszy jego przebieg - jak mantrę powtarzają lekarze.



A zaszczepionych jest wciąż za mało Polaków. Według najnowszych danych, we wrocławskich punktach szczepień podano dotąd co najmniej jedną dawkę 267 spośród 800 tysięcy osób, które - według szacunków - mieszkają we Wrocławiu.



