Kto zostanie prezydentem Wrocławia? Większość kandydatów czeka jeszcze w blokach startowych

Wybory samorządowe za 1,5 miesiąca. Zdaje się, że czasu już zostało naprawdę niewiele, tymczasem we Wrocławiu więcej jest znaków zapytania niż osób delegowanych do walki o fotel prezydenta. Kto zatem stanie w szranki z Jackiem Sutrykiem?

Przypomnijmy. Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. To mniej więcej za półtora miesiąca. Czasu jest zatem naprawdę niewiele. Tymczasem wrocławianie nie do końca wiedzą na kogo będą mogli głosować.

Kogo poprze Platforma Obywatelska

Języczkiem u wagi jest bez wątpienia kandydat Platformy Obywatelskiej. Tutaj o poparcie centralnych struktur PO walczą dwie osoby. Szef dolnośląskich struktur PO - Michał Jaros oraz urzędujący obecnie prezydent miasta Jacek Sutryk. Wszystko miało rozstrzygnąć się w czwartek, 22 lutego, podczas zarządu krajowego Platformy Obywatelskiej. Tymczasem żadne wiążące decyzje nie zapadły.

- Michała popiera większość członków PO na Dolnym Śląsku. Jest dla nas naturalnym kandydatem na prezydenta Wrocławia - usłyszeliśmy od jednego z lokalnych samorządowców PO. Środowiska zbliżone do Jacka Sutryka zapewniają, że to jednak może być za mało. Co więcej w tygodniu gruchnęła plotka, że obecnie urzędujący prezydent wywalczył sobie poparcie Donalda Tuska. Do dziś jednak nie było żadnej wiążącej deklaracji.

Co ciekawe dotychczasowe sondaże przeprowadzone we Wrocławiu wskazują, że obaj panowie mogą liczyć na podobne poparcie. W piątek Jacek Sutryk był gościem wrocławskiego Radia Rodzina. Na antenie zapewniał, że stara się o poparcie PO, a z wyborów nie zamierza się wycofywać. Nawet jeśli poparcia zabraknie. W sobotę zorganizował swoją konwencję inaugurującą kampanię.

Ze wskazaniem czeka też PiS

Łatwiej wcale nie mają prawicowi wyborcy. Prawo i Sprawiedliwość również nie wskazało oficjalnie swojego kandydata. Nieoficjalnie mówi się, że wszyscy czekają na to kogo deleguje... PO. Dolnośląscy samorządowcy z PiS przekonują, że chętnych jest kilku, a każdy z nich postawi na "konkrety" w walce o głosy wrocławian. W kuluarach mówi się jednak, że mało kto wierzy w "odbicie" Wrocławia.

- Umówmy się, szanse na wygraną kandydata PiS we Wrocławiu są niewielkie. Nie każdy chce sobie wpisać w CV porażkę - usłyszeliśmy.

Wśród potencjalnych kandydatów wymieniani są: radny Andrzej Kilijanek, posłanka Mirosława Stachowiak-Różecka, czy były wojewoda Paweł Hreniak. Wiele osób w roli kandydata widziałoby Marcina Krzyżanowskiego, wicemarszałka województwa dolnośląskiego.

Bezpartyjni Samorządowcy szczypią Jacka Sutryka

Kampanię na dobre zaczęli za to Bezpartyjni Samorządowcy, którzy do walki wystawili Jerzego Michalaka, który w latach 2014-2018 był w zarządzie województwa dolnośląskiego. O fotel prezydenta walczył już w 2018 roku uzyskując poparcie w ok. 7 proc.

- Jesteśmy zobowiązani sprawić, aby każda Wrocławianka i każdy Wrocławianin ponownie poczuli dumę z naszego miasta. Skupimy się na ambitnych, długoterminowych projektach. Otwartość i dialog będą naszym priorytetem – skończą się praktyki blokowania mieszkańców w mediach społecznościowych. Spółki miejskie zostaną oddane pod zarządzanie doświadczonym menedżerom, a maszynki do robienia pieniędzy, takie jak Rady Programowe zostaną zlikwidowane - zapewniał podczas swojej prezentacji Jerzy Michalak.

Kandydat Bezpartyjnych Samorządowców liczy głównie na młodych, bowiem jego kampania, zarówno plakatowa, jak i ta w mediach społecznościowych, nawiązuje do serialu "1670", który jest obecnie hitem na platformie Netflix.

Polska2050 i PSL postawią na Izabelę Bodnar?

W przypadku partii Szymona Hołowni i sprzymierzonej z nim PSL-em wymieniania jest tylko jedna kandydatura, choć oficjalna decyzja nie zapadła. Mowa oczywiście o Izabeli Bodnar, posłance.

Robert Suligowski otwarcie o tym, czy wystartuje

Lider wrocławskich Zielonych już w ubiegłym roku zadeklarował, że będzie się ubiegać o fotel prezydenta Wrocławia. Jest jednak jedno "ale". Stanie się tak, gdy PO do walki o prezydenturę deleguje Jacka Sutryka. Jeżeli partia rządząca postawi na Michała Jarosa, to Suligowski wycofa się z wyborów i poprze szefa dolnośląskich struktur PO. Panowie zresztą deklarowali wspólną pracę na rzecz miasta podczas sobotniej konwencji Zielonych we Wrocławiu.

