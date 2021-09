Krzysztof Balawejder: To czeka wrocławskie MPK w najbliższych latach [ROZMOWA]

"Przed nami m.in. pierwsze dostawy nowych tramwajów, których będzie łącznie 42 sztuki. Cały czas trwają też dostawy modernizowanych tramwajów, których będzie przeszło 45" - mówi Krzysztof Balawejder. - "Jeśli chodzi o torowiska, to każdego roku ok. 80 milionów złotych zostawiamy we wrocławskich torach, tak, żeby mieszkańcom jeździło się coraz lepiej, a wykolejeń było coraz mniej" - dodaje prezes MPK.

Miejskiemu przewoźnikowi zależy, żeby po Wrocławiu jeździły tramwaje niskopodłogowe i klimatyzowane.

Obejrzyjcie rozmowę z Krzysztofem Balawejderem: