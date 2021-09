Kruszy się autostrada A4 pod Wrocławiem. Dziś kilka godzin utrudnień, droga już się korkuje Jerzy Wójcik

Dziś prace na A4 pod Wrocławiem będą trwały do godz. 16. Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami. Zdjęcie ilustracyjne Fot. Tomasz Holod / Polskapresse

To będzie ciężki piątek dla kierowców przemierzających autostradę A4 w okolicach Wrocławia, już od rana tworzą się tam korki. Drogowcy nie mają dobrych informacji, bo nawierzchnia drogi wymaga pilnego remontu w okolicach węzła Pietrzykowice. Prace będą trwały do piątkowego popołudnia, a nie jest to jedyne miejsce z utrudnieniami.