Krótsza kolejka do specjalistycznych badań we Wrocławiu

(*1 paczkorok oznacza wypalanie 1 paczki papierosów, czyli 20 sztuk na dobę przez jeden rok).

Rejestrować się można w dni robocze w godzinach 8.00-15.00, a numer, na który należy zadzwonić aby umówić się na wizytę kwalifikacyjną to 71 726 25 25

"Co roku na Dolnym Śląsku odnotowujemy około 2000 nowych przypadków raka płuca, w 2018 roku na ten typ nowotworu, na terenie naszego województwa zmarło 2057 pacjentów. Dane z realizacji pilotażu onkologicznego wyraźnie wskazują na wysoki odsetek najwyższych stadiów zaawansowania tego nowotworu. Ok 72 proc. pacjentów zgłasza się w trzecim i czwartym stadium zaawansowania, co znacznie zmniejsza zakres możliwości terapeutycznych i szanse na wyzdrowienie. Badania przesiewowe raka płuca zapewniają pacjentom kompleksowość opieki i ciągłość nadzoru w przypadku wykrycia zmian nowotworowych, co zwiększa wykrywalność nowotworów we wczesnym stadium zaawansowania, dając większe możliwości diagnostyczne i terapeutyczne, a co za tym idzie - większe szanse na zdrowie społeczeństwa" – podsumowuje Ireneusz Pawlak, torakochirurg, onkolog, Dyrektor Medyczny Dolnośląskiego Centrum Onkologii.