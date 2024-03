Kręte piwnice, przestronne mieszkania i dach, z którego widać centrum Wrocławia. Takiego Trzonolinowca nie znaliście!

Co dalej z mieszkańcami trzonolinowca?

Trzonolinowiec - dwie ekspertyzy

Ekspertyzę skrytykował również Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, co doprowadziło do podpisania umowy z Politechniką Wrocławską na wykonanie nowej. Politechnika sprawdziła stan konstrukcji, jej wyniki były jednoznaczne: budynek jest stabilny, ale nie może pozostać zamieszkały.

Pod koniec lipca 2023 r. mieszkańcy Trzonolinowca otrzymali raport ze stanu technicznego budynku. Wykazał on konieczność przeprowadzenia remontu lub nawet rozbiórki obiektu. Mieszkańcy wątpili w rzetelne sporządzenie dokumentu - jego autorzy nawet nie weszli do środka, aby ocenić stan techniczny.

Jak mieszka się w budynku, który mógłby się zawalić?

Mimo, że budynek jest pod nadzorem i stałą opieką, nie jest łatwo w nim mieszkać, mając w głowie najczarniejsze scenariusze. Zapytaliśmy o to jednego z mieszkańców Trzonolinowca, który przy okazji pokazał nam swoje mieszkanie oraz dach budynku.

- Jest to trudna sytuacja, każdy podejrzany dźwięk lub skrzypnięcie sprawia, że kieruję wzrok w stronę sufitu mieszkania - mówi pan Hubert Gałuszka.

Mieszkańcy mogą pozostać w budynku do końca lipca 2024 pod warunkiem, że w tym czasie w wieżowcu zostanie wykonana ekspertyza przeciwpożarowa. Dodatkowo bezwzględnie należy zbadać "częstości drgań poprzecznych lin ponad dachem i ukośnych zastrzałów w poziomie parteru. Powinno to być robione nie rzadziej niż co trzy tygodnie (zalecenia ekspertów - red.)". Jeśli takie badania wykażą "zmianę poziomu wytężenia", lokatorzy będą musieli wyprowadzić się ze skutkiem natychmiastowym.