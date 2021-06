Krematorium wystawiło rodzinie fakturę za wybuch rozrusznika, którego zmarły nie miał

Pogrążona w żałobie po śmierci mamy i zmarłego kilka dni później taty rodzina została wezwana przez zakład pogrzebowy Anubis po fakturę za naprawę pieca krematoryjnego w krematorium w Strzelinie. Bliscy usłyszeli, że podczas kremacji zmarłego 10 czerwca na udar mężczyzny w piecu wybuchł rozrusznik serca uszkadzając elektronikę urządzenia. Kremacja odbyła się 14 czerwca. O zdarzeniu rodzina została poinformowana przez zakład pogrzebowy 16 czerwca. Krematorium w Strzelinie wystawiło bliskim zmarłego fakturę na 800 zł, a po kilku dniach rodzina odebrała z zakładu pogrzebowego nadpalony rozrusznik.

Problem w tym, że zmarły nie miał nigdy takiego urządzenia.

- Tata od marca do maja był w szpitalu przy ul. Borowskiej 3 razy. Ostatni raz przez trzy tygodnie. Wtedy miał badanie Holtera, usg serca. W marcu - rtg płuc. Świętej pamięci mama zawsze skrupulatnie dostarczała wszystkie dokumenty taty do POZ-u, podobnie my. Było to niezbędne, do wypisania właściwych leków dla taty. Tata mieszkał z nami niemal do końca, mąż mieszkał z nim całe życie i wiedział, że tata nie miał nigdy rozrusznika - mówi roztrzęsiona synowa zmarłego.