Koszykówka. Śląsk Wrocław - Stelmet Zielona Góra. WKS w piątek sprawdzi mistrza Polski (BILETY, 4.09.2020, TRANSMISJA NA ŻYWO)

Do stolicy Dolnego Śląska przyjedzie jednak rywal z najwyższej krajowej półki. Stelmet to najlepsza drużyna poprzedniego sezonu i zdobywca Superpucharu Polski sprzed kilku dni. W 1. kolejce zielonogórzanie wygrali na trudnym terenie w Sopocie, pokonując Trefla 76:71. Prym w ekipie Stelmetu wiodą Gabriel Lundberg, Blake Reynolds czy doświadczony Łukasz Koszarek, ale siłą drużyny Żana Tabaka jest zbilansowany skład bez słabych punktów.

Obie drużyny przystąpią do tego spotkania w dobrych humorach. Śląsk na inaugurację ligi wysoko i efektownie pokonał Eneę Astorię Bydgoszcz 90:66. Świetnie spisali się zarówno liderzy zespołu, jak Strahinja Jovanović czy Garrett Nevels, ale także młodzi zawodnicy - Kacper Gordon, Szymon Tomczak czy Jan Wójcik. Drużyna zebrała za ten występ mnóstwo pochwał, ale to był dopiero pierwszy mecz sezonu - teraz WKS musi pokazać, że dobra forma w ubiegły piątek nie była przypadkiem.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego w piątek kibice będą mogli zapełnić 50 proc. pojemności hali Orbita - tym samym miejsca będą zajmowane w tzw. szachownicę, a liczba wejściówek jest ograniczona. W trakcie imprezy organizatorzy proszą o przestrzeganie obecnych wytycznych sanitarnych - należy zasłaniać usta i nos podczas przemieszczania się po hali, utrzymywać bezpieczną odległość od obcych osób, często dezynfekować ręce, zachowywać zasady higieny podczas kaszlu i kichania oraz bezwzględnie nie kontaktować się z zawodnikami, trenerami i innymi pracownikami klubu.

Mecz ze Stelmetem to jedno z czterech spotkań, na które posiadaczom karnetów z poprzedniego sezonu przysługują w formie rekompensaty bilety (pozostałe to mecze z Anwilem Włocławek, Legią Warszawa i BM Slam Stalą). Aby skorzystać z rekompensaty należy wskazać w systemie biletowym sektor C, wybrać miejsce, a następnie wpisać w polu „kod rabatowy” kod, który otrzymało się od klubu w połowie lipca przy wyborze formy rekompensaty. Kod obniża cenę biletu do 0 zł, jest na stałe przypisany do konkretnej osoby i będzie również obowiązywał przed meczami z trzema wspomnianymi wyżej rywalami. Przypominamy, że bilety na mecze Śląska w tej chwili kupimy tylko i wyłącznie przez internet (www.wks-slask.eu/kup-bilet/). Sprzedaż nie jest prowadzona w kasach Orbity bezpośrednio przed meczem.