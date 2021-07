Koszykówka. Patricia Bright zawodniczką Ślęzy Wrocław

Patricia Bright mierzy 193 cm. W CV ma występy między innymi w Portoryko, Francji czy Turcji. Ostatni sezon spędziła w Rumunii, gdzie wraz z klubem CSM Satu Mare dotarła do finału rumuńskiej ekstraklasy. W decydującej rozgrywce Satu Mare uległo ASC Sepsi, a Bright na przestrzeni czterech spotkań finałowych notowała średnio 12,8 punktu oraz 7 zbiórek. Przez cały sezon grała na poziomie 18.2 punktu i 8.3 zbiórki.

- Staram się dawać moim drużynom to, czego potrzebują. Każdy sezon i każdy zespół jest oczywiście inny, ale zawsze stawiam sobie za punkt honoru efektywność niezależnie od okoliczności. Robię wszystko, żeby być produktywną zawodniczką i wspierać mój zespół w walce o zwycięstwa - podkreśla Bright i zdradza, co w tym sporcie liczy się dla niej najbardziej. - Najważniejszym aspektem koszykówki oprócz wygrywania jest dla mnie strategia. Staram się dowiedzieć jak najwięcej o tym, z kim będziemy się mierzyć i czego nasza drużyna potrzebuje, żeby zwyciężyć. Niezwykle istotna jest także sfera mentalna, wszystko zaczyna się w głowie. Podejdę do tego sezonu z ogromną chęcią do pracy, rozwoju i rywalizacji z najlepszymi - deklaruje amerykańska podkoszowa Ślęzy.