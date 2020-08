Koszykarze Śląska Wrocław wracają do gry! Dziś mecz z Eneą Astorią Bydgoszcz. Sprawdź jak kupić bilety!

W związku z brakiem sprzedaży stacjonarnej klub przygotował dla kibiców instrukcję tego, jak kupić wejściówkę na mecz przez internet:

1. Wejdź na stronę abilet.pl i załóż na niej konto, klikając najpierw „Logowanie” w prawy górnym rogu, następnie „Utwórz konto” i dalej postępując wg podanych na ekranie instrukcji.

2. Po utworzeniu konta i zalogowaniu się, na górze strony wybierz kategorię „Sport”.

3. Znajdź wydarzenie „WKS ŚLĄSK WROCŁAW vs ENEA ASTORIA BYDGOSZCZ” i kliknij na nie.

4. Kliknij niebieski przycisk „Kup Bilet”.

5. Wyświetlona zostanie mapa parkietu i sektorów wokół niego. Kliknij na sektor, którym jesteś zainteresowany. Twoim oczom ukaże się mapa miejsc w danym sektorze.

6. Zaznacz miejsca, które chcesz kupić i kliknij „Dodaj do koszyka”.

7. Następnie wyświetlone zostanie okienko, w którym określić trzeba rodzaj biletów – normalny, dziecięcy lub ulgowy. Zaznacz odpowiednie opcje, a następnie ponownie kliknij „Dodaj do koszyka”.

8. Wyświetlony zostanie ekran, na którym pojawią się wszystkie wybrane bilety. Jeśli wszystko się zgadza – kliknij „Przejdź do dostawy”.

9. Wybierz opcję dostawy – „ABILET.PRINT – Bilet do samodzielnego wydruku w domu”. Następnie zejdź na dół strony i uzupełnij niezbędne dane nabywcy. Po ich uzupełnieniu kliknij wyżej „Przejdź do podsumowania”.

10. Sprawdź podsumowanie zamówienia. Jeśli nie ma w nim błędów, kliknij „Przejdź do form płatności”.

11. Wyświetlone zostanie okno z opcjami płatności – przelew online, BLIK, karta kredytowa lub Google Pay. Wybierz odpowiadającą Ci metodę płatności, a następnie dokonaj jej.

12. Po zaksięgowaniu płatności pobierz bilet. Nie musi być on wydrukowany, bilety (wraz z wyraźnie widocznym kodem kreskowym) można okazywać przy wejściu na ekranie telefonu.