Koronawirus w woj. dolnośląskim. Zobacz dane na 19.09.2021. Ilu jest chorych w poszczególnych powiatach? Newsroom 360

Według dziennego raportu na temat koronawirusa, w woj. dolnośląskim stwierdzono 39 nowych zakażeń COVID-19. Przedstawiamy najnowsze dane z 19.09.2021. We Wrocławiu przybyło 17 nowych osób zakażonych, w powiecie wrocławskim 2, w Jeleniej Górze I Powiecie Jeleniogórskim 1. Sprawdź liczbę nowych zachorowań we wszystkich powiatach. W woj. dolnośląskim od początku roku wykryto 149 916 osób z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa, jednocześnie we wszystkich naszych powiatach z powodu COVID-19 od początku roku zmarło 3 965 osób.