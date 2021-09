Koronawirus - nowe zakażenia 12.09.2021 w woj. dolnośląskim. Zobacz, ilu mamy chorych Newsroom 360

Z dziennego raportu na temat COVID-19 wynika, że w woj. dolnośląskim przybyło 30 nowych przypadków zakażenia (najnowsze dane z 12.09.2021). We Wrocławiu przybyło 15 nowych osób zakażonych, w powiecie wrocławskim 1, w powiecie lubińskim 1. Sprawdź liczbę nowych zachorowań we wszystkich powiatach. Od początku roku w woj. dolnośląskim wystąpiło 149 631 przypadków zakażeń koronawirusem, jednocześnie we wszystkich naszych powiatach z powodu COVID-19 od początku roku zmarły 3 963 osoby.