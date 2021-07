Korki na A4 przed bramkami poboru opłat w Karwianach pod Wrocławiem

AKTUALIZACJA

Godz. 17.15

Zator przed bramkami w Karwianach na jezdni w kierunku Zgorzelca ma długość ok. 4 km , natomiast ten na jezdni w stronę Katowic - ok. 3 km.

Godz. 16.40

Całą niedzielę utrzymuje się korek na autostradzie A4 po obu stronach bramek w punkcie poboru opłat w Karwianach. O godz. 16.30 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że powstałe w wyniku zwiększonego natężenia ruchu korki mają długość:

w kierunku Zgorzelca 5,5 km,

w kierunku Katowic około 3 km.

Godz. 11

Jadący od strony Katowic, którzy próbują ominąć bramki w Karwianach i zjechać z autostrady na węźle Wrocław Wschód, podobnie jak wczoraj (sobota, 17 lipca), dziś także mocno zwalniają w zatorze do zjazdu, a następnie zatrzymują się w korku na łączniku od autostrady do drogi wojewódzkiej 395 Wrocław - Strzelin i w korku do świateł w miejscowości Wojkowice.