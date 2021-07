Korki na A4. Co najmniej pół godziny oczekiwania przed bramkami poboru opłat

Jadący od strony Katowic, którzy próbują ominąć bramki w Karwianach i zjechać z autostrady na węźle Wrocław Wschód, podobnie jak wczoraj (sobota, 17 lipca), dziś także mocno zwalniają w zatorze do zjazdu, a następnie zatrzymują się w korku na łączniku od autostrady do drogi wojewódzkiej 395 Wrocław - Strzelin i w korku do świateł w miejscowości Wojkowice.

Wolno odbywa się ruch na A4: już na wjeździe na tę drogę z A8 na węźle Wrocław Południe tworzą się zatory, w których kierowcy przemieszczają się jeszcze przez kilka kilometrów w stronę Kątów Wrocławskich.

Kilkaset metrów ma korek w obu kierunkach na wjeździe na autostradową obwodnicę Wrocławia w Magnicach (gmina Kobierzyce).