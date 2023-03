Korekta rozkładu jazdy Kolei Dolnośląskich. Wraca wagon rowerowy i pociąg do czeskiego Adrspachu Alina Gierak

Wiosenna korekta rozkładu jazdy pociągów Kolei Dolnośląskich wchodzi w życie 12 marca 2023 roku. Zobaczcie szczegóły na kolejnych slajdach. Koleje Dolnośląskie Zobacz galerię (8 zdjęć)

Te zmiany ucieszą podróżnych. Do składów pociągów Kolei Dolnośląskich wróci wagon dla rowerów. Na wiosnę będzie też można pociągiem dojechać do czeskiego Adrspachu i specjalnym składem - do Milicza. Co jeszcze się zmieni? Przeczytajcie poniżej.