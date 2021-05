Kontener do szczepień stoi przy szpitalu na Grabiszyńskiej

„Mobilny Punkt Szczepień został tymczasowo udostępniony Dolnośląskiemu Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu” – poinformowało nas biuro prasowe wojewody dolnośląskiego. Choć zanim zaczęła się majówkowa akcja słyszeliśmy zapowiedzi, że trafi on do powiatu, w którym jest największy problem ze szczepieniami.

Dlaczego nie trafił? Być może jest to związane z brakiem jednodawkowych preparatów firmy Johnson & Johnson. Kilka dni temu minister Michał Dworczyk informował, że producent ograniczył jego dostawy.

Kontener – przypomnijmy – stał pod Urzędem Wojewódzkim od 1 do 3 maja. Mógł się zaszczepić, bez konieczności rejestracji, każdy kto miał skierowanie. Przez trzy dni stały przed nim wielkie kolejki. Ostatecznie wykorzystano przeszło 3400 dawek z 3,5 tysiąca przeznaczonych na akcję we Wrocławiu.

Takie same kontener do szczepień stanęły w majówkę we wszystkich wojewódzkich miastach w Polsce.