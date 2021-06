Konstantin Vassiljev: Paide nie ma doświadczenia w Europie. Śląsk Wrocław jest faworytem

Śląsk Wrocław zajmując czwarte miejsce w ubiegłym sezonie PKO Ekstraklasy, zagwarantował sobie prawo do gry w I rundzie eliminacji Ligi Konferencji UEFA. Wrocławianie na tym etapie byli zespołem rozstawionym, więc siłą rzeczy mogli trafić na rywala, który przynajmniej teoretycznie będzie od nich słabszy. Los skojarzył ich z estońskim Paide Linnameeskond, które charakteryzuje dla nas dobrze znany z boisk ekstraklasy Konstantin Vassiljev.

- Paide w ostatnich 2-3 latach dobiło się do ligowej czołówki w Estonii, ale dalej nie jest to klub na takim poziomie jak Levadia czy Flora Tallin. Mają ambicję, by co roku być w trójce, ale przed nimi jeszcze długa droga, bo mają młody i niezbyt doświadczony zespół. Na naszą Premium Ligę ostatnio to wystarcza, ale mam poważne wątpliwości, czy poradzą sobie w Europie. Rok temu także grali w eliminacjach - wtedy do Ligi Europy) - i przegrali z Žalgirisem Wilno 0:2. Nawet Žalgiris w starciu z polskim klubem nie byłby faworytem, więc tym bardziej nie będzie nim Paide - analizuje Vassiljev, który w sierpniu skończy 37-lat, ale wciąż zawodowo gra w piłkę w barwach Flory Tallin. Jest jej kapitanem i czołowym zawodnikiem.