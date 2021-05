Konrad Poprawa wybrał Śląsk Wrocław. Obrońca podpisał czteroletni kontrakt

W Śląsku grał głównie w rezerwach. Ostatnio był tam kapitanem, ale to raczej nie przybliżało go do pozostania we Wrocławiu. Podczas swojego pobytu w Śląsku próbował sił na wypożyczeniach, ale z pierwszoligowych wówczas Wigier Suwałki wrócił po... dwóch miesiącach, a w drugoligowej Skrze Częstochowa przez cały sezon tylko 11 razy pojawiał się na boisku, z czego osiem razy w podstawowym składzie.

Ostatnie miesiące całkowicie odmieniły losy kariery Konrada Poprawy. Urodzony w Łodzi środkowy obrońca, który do akademii Śląska trafił w 2016 roku, był już jedną nogą poza klubem. Jego dotychczasowy kontrakt wygasał 30 czerwca tego roku i nie zanosiło się, by miał być przedłużany.

Jego los odmienił się dopiero na przełomie marca i kwietnia, kiedy to Vítězslava Lavičkę zastąpił Jacek Magiera. Zobaczył go w jednym meczu rezerw - nomen omen z Wigrami - i z automatu włączył Poprawę do pierwszej drużyny. Szybko też rzucił go na głęboką wodę. Ku zaskoczeniu wszystkich w debiucie Magiery Poprawa zagrał w podstawowym składzie przeciwko Jagiellonii i wypadł bardzo dobrze.

Klub w tych okolicznościach postanowił usiąść z piłkarzem do rozmów i przedstawił mu ofertę nowej umowy. Strony dogadały się co do warunków, ale wtedy do gry wkroczyła Legia Warszawa, która chciała wykorzystać fakt, iż latem Poprawa będzie do wzięcia za darmo. W stolicy uznano, że może być wartościowym uzupełnieniem kadry.